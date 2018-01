Operação da PM fecha acesso para a Ponte Rio-Niterói

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um dos acessos para a Ponte Rio-Niterói, no Rio, foi fechado por cerca de uma hora, no começo da manhã desta terça-feira, 12, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A ação aconteceu na Favela Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói e, segundo a polícia militar, o bloqueio foi necessário para que não houvesse fuga de suspeitos.

Os agentes do Bope, junto com a PM, iniciaram uma operação na favela ainda na madrugada de hoje, após quatro policiais militares ficarem feridos na noite de ontem ao tentar checar denúncias de uma suposta invasão na comunidade.

Os policiais feridos foram socorridos e apenas um continua internado no Hospital da Polícia Militar, onde passará por uma cirurgia no rosto, baleado durante o tiroteio.