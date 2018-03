Operação do Bope deixa 9 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio

Ao menos nove pessoas morreram e seis ficaram feridas - uma em estado grave - nesta terça-feira, 15, durante uma operação na Vila Cruzeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Choque e 16º Batalhão da Polícia Militar de Olaria. De acordo com a Polícia Militar, a ação começou cedo e até as 16h30, já havia detido 15 pessoas e apreendido uma pistola. Segundo o Bope, a intenção é reprimir o tráfico de drogas na região e encontrar os supostos chefes do tráfico no local. Há intenso tiroteio no bairro e a polícia conta com o auxílio do veículo blindado, conhecido como Caveirão. Matéria atualizada às 17h45