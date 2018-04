Operação do Bope mata oito no Rio

Oito homens, apontados como traficantes pela polícia, morreram após operação do Batalhão de Operações Policiais (Bope) na madrugada desta quinta-feira, 23, no morro do Engenho, no bairro Engenho da Rainha, zona norte do Rio. Os suspeitos, ainda não identificados, teriam trocado tiros com os militares durante as incursões à comunidade. Segundo o Bope, todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiram.

De acordo com a assessoria de imprensa do batalhão, a ação teve início à 0h desta quinta-feira. Quatro equipes do Bope entraram na comunidade por vários locais, para verificar denúncias de tráfico de drogas. Ainda segundo a assessoria, pelo menos inicialmente, a operação não tinha o objetivo específico de capturar traficantes que fugiram do Morro da Mangueira, também na zona norte, ocupado no domingo, 19, para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Foram apreendidas quantidades de cocaína, crack e óxi. Os militares também apreenderam dois fuzis, cinco pistolas, duas granadas e 239 munições. O material foi encaminhado à 24º DP (Piedade). A ação, de acordo com o Bope, terminou às 5h desta quinta-feira.

Ocupação. Também na zona norte, policiais do 41º BPM (Irajá) ocupam, desde quarta, 22, o morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. A ação, de acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Fontenelle, tem o objetivo de evitar qualquer movimentação de traficantes na região. "Fazemos esta operação sempre que há um feriado. Ontem [Quarta], recebemos informações de uma movimentação grande de traficantes no interior da comunidade, então decidimos ocupar o Juramento", disse. Segundo ele, a comunidade é extensa e possui saídas para vários bairros, por isso também foi feito um cerco nos arredores.

Durante a chegada dos militares, na tarde de quarta, houve troca de tiros e um morador ficou ferido. Josimar Amanso Gomes, de 47 anos, foi atingido por uma bala perdida na Rua César Múzio, quando voltava para casa com a mulher e o filho. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi operado. A secretaria estadual de saúde informou que está apurando o estado de saúde da vítima.

O tenente-coronel não descarta que traficantes que fugiram do Morro da Mangueira tenham se instalado no Juramento. "Como as comunidades ficam na zona norte e ambas são dominadas pela mesma facção criminosa (Comando Vermelho), é possível que estejam aqui, e é mais um motivo para este trabalho de prevenção", afirmou.

Os militares ocuparam pelo menos três pontos estratégicos na comunidade. A situação, segundo Fontenelle, é tranquila na manhã desta quinta, e não há previsão para que os policiais deixem o Juramento.

