Operação policial em morro carioca mata um e prende 13

Marcos D'Paula, da Agência Estado, e Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 13 foram presas, durante uma operação da polícia civil, nesta terça-feira, 15, nos morros da Pedreira e da Lagartixa, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Durante a operação, o objetivo dos policiais era localizar o chefe do tráfico na região, o Babi, além de cumprir mandados de prisão. Após um tiroteio entre policiais e traficantes, o olheiro de uma das favelas foi morto, de acordo com informações dos policiais da DRFC. Os policiais também apreenderam armas e drogas na operação. Participam da operação policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais e da Delegacia de Roubos e Furtos. Dois helicópteros deram cobertura à ação.