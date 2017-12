Operação Verão detém três e recolhe 39 adolescentes no Rio

RIO - Três homens foram detidos e 39 adolescentes, recolhidos neste domingo, 10, na orla dos bairros de Copacabana, Arpoador, Ipanema e Leblon, na zona sul do Rio, durante a Operação Verão, promovida pela Polícia Militar e órgãos da prefeitura. As praias lotaram em função do dia de calor e tempo aberto.

Segundo a Polícia Militar, os três homens foram detidos no Posto 7, em Ipanema, por agentes do Batalhão de Grandes Eventos que os flagraram usando entorpecentes. Eles foram conduzidos à 14ª DP, no Leblon.

As crianças e os adolescentes foram recolhidos por estarem sem documentos ou sem dinheiro para voltar para casa. Todos foram submetidos à avaliação dos profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que dispensaram 24 dos 39 apreendidos.

Segundo os assistentes sociais, não havia motivo para encaminhá-los a abrigos. Os outros 15 foram levados a um abrigo, e até as 18h45 pais ou familiares haviam buscado 10 deles. Outros cinco continuavam abrigados.

Durante a Operação Verão, a segurança na orla da zona sul conta com um efetivo de 700 policiais e um centro de monitoramento, que usa helicóptero e câmeras de alta definição. Guardas municipais também apoiam a operação.

O calor colaborou para deixar as praias cheias. A temperatura máxima foi registrada pelo sistema Alerta Rio às 11h em Santa Cruz, na zona oeste: 35,9°C. Mas a sensação térmica foi de 43,7°C, registrada na Barra da Tijuca, também na zona oeste, às 13h45.