Padre é assassinado na Baixada Fluminense

RIO - O padre da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, Francisco Carlos Barbosa Tenorio foi encontrado morto em uma via de grande circulação do município, a Via Light, na manhã deste domingo, 9. A suspeita é que ele tenha sido vítima de assalto. O seu carro, um Gol prata, ainda não foi encontrado.

Segundo relato de um membro da paróquia de Tenorio, que não quis se identificar, o padre saiu de uma comemoração de aniversário em Belford Roxo, na Baixada, na noite de sábado e não foi mais visto.

Sua ausência foi sentida na missa da manhã que deveria ter celebrado, o que fez com que fosse iniciada a busca pelo padre. O corpo foi encontrado com duas marcas de facadas no pescoço e de coronhada na cabeça. A Polícia Civil não divulgou informações sobre o assassinato.

O corpo permanece no Instituto Médico de Nova Iguaçu e deve ser encaminhado para a paróquia onde o padre atuava por volta das 22h deste domingo, de acordo com o membro da paróquia. Uma missa de corpo presente está marcada para amanhã. No início da tarde, por volta das 14h, o corpo será transportado até Pernambuco, estado natal de Tenorio, onde será enterrado.