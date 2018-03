Pane faz BRA fretar avião para realizar vôo de Portugal ao Rio

Um problema técnico num Boeing 767-300 da BRA, na noite de terça-feira, 31, impediu a decolagem de um vôo em Lisboa, Portugal, para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio. A aeronave com 150 pessoas a bordo tinha o trajeto previsto para passar por Madri, na Espanha, Recife, Guarulhos, São Paulo, até chegar ao Rio. De acordo com a assessoria de imprensa da BRA, para resolver o problema, a empresa fretou um avião da Lusa Air, que partiu às 19h30 de Portugal, e chegou ao Recife na manhã desta quarta, 1. Uma outra aeronave da empresa deve partir de Recife, em direção a Guarulhos, às 16h30 para terminar a rota do vôo. Assim que desembarcaram em Recife, os passageiros foram encaminhados a um hotel para aguardar a aeronave que os levará aos seus destinos finais.