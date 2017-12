Papa Francisco felicita brasileiros no réveillon do Rio

RIO - No réveillon que marcou o início das comemorações pelos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, especialmente os cariocas, recebeu as felicitações do Papa Francisco. Durante a festa da virada na praia de Copacabana, uma mensagem do pontífice foi exibida simultaneamente em vários telões espalhados pela orla.

"Querido povo brasileiro, é com grande alegria que me dirijo a vocês, às vésperas do ano novo, que marcará o início das comemorações pelos 450 anos de fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para saudar, numa tão feliz circunstância, o amado povo carioca, que me recebeu de braços abertos por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2013", disse.

O Papa também lamentou "o contraste gerado por grandes desigualdades sociais: opulência e miséria, injustiças, violência". E continuou: "e qual seria o caminho a seguir? Não podemos ficar de braços cruzados, mas abrir os braços, como o Cristo Redentor. Por isso, o caminho começa pelo diálogo construtivo."

O pontífice aproveitou para convidar as pessoas a colocarem "água no feijão", como uma atitude solidária. "Creio que todos podem aprender muito do exemplo de generosidade e solidariedade das pessoas mais simples, aquela sabedoria generosa de saber colocar mais água no feijão, da qual o nosso mundo ressente tanto."

Ainda na noite de réveillon foi inaugurada a nova iluminação da estátua do Cristo Redentor, que foi abençoada pelo Papa. "Ao acender as luzes do Corcovado, faço minhas as palavras pronunciadas pelo Beato Papa Paulo VI, no dia 1º de janeiro de 1965: que esta luz, iluminando a cidade do Rio de Janeiro, se espalhe por todo o Brasil."