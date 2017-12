Para delegado, reduzir maioridade é 'abrir mão de adolescentes'

RIO - Ao falar sobre a apreensão do menor de 16 anos suspeito de ter roubado e matado o médico Jaime Gold, de 56 anos, na última terça-feira, 19, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Rivaldo Barbosa, afirmou que reduzir a maioridade penal é "abrir mão desses adolescentes".

"Se você baixar a maioridade penal, vai estar abrindo mão desses adolescentes. A gente tem que pensar em um trabalho de ressocialização", ressaltou o delegado.

Mesmo se dizendo surpreso com "a frieza e a forma covarde sem nenhum sentimento com o ser humano" que mostraram os autores do crime, o delegado destacou que o caso "supera a fase da polícia". "Há que se pensar com um pensamento social", defendeu.

Morador de Manguinhos, uma comunidade do subúrbio do Rio, o adolescente, de apenas 16 anos, já foi apreendido 15 vezes, todas entre 2010 e 2015.

Atualmente, tramita no Congresso um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a maioridade penal no País de 18 para 16 anos.