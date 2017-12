Para general que chefia missão de paz no Haiti, caso do Rio é de polícia

PORTO PRÍNCIPE - Para o general Ajax Porto Pinheiro, único comandante brasileiro de uma missão de paz das Nações Unidas, a atuação das Forças Armadas nesse tipo de operação é o melhor treinamento possível.

Além de dar desenvoltura internacional aos militares, ensinar sobre logística e ajudar na integração de Exército, Marinha e Aeronáutica, serve para aperfeiçoar as chamadas técnicas de ações imeadiatas, como por exemplo saber entrar em favela, aprender a ter sangue frio, não disparar contra inocente, escolher entre armamento letal ou não letal.

Ele diz que, após a experiência no Haiti, a tropa brasileira poderá ser levada a qualquer lugar com conflito do mundo e atuar muito bem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado pelo Estado sobre a utilização dessa experiência no Rio de Janeiro, o general respondeu que preferiria aplicá-la em outra missão de paz. "Missão de segurança pública é da polícia. É um problema que outros países já resolveram. Alguma coisa tem de ser feita e está sendo feita. Atuações são esporádicas, não de solução."

No fim do mês passado, o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para ações de inteligência e reforço da segurança do Rio. Dias depois, as tropas deixaram as ruas e passaram a se dedicar a operações periódicas, principalmente contra o roubo de cargas.