Passageiro de ônibus é baleado durante tiroteio próximo ao Túnel Rebouças

RIO - O passageiro de um ônibus foi baleado na manhã desta terça-feira, 16, em meio a um tiroteio próximo a um dos acessos do Túnel Rebouças, uma das principais ligações entre as zonas norte e sul do Rio de Janeiro.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano, policiais faziam patrulhamento no início da manhã pela Avenida Paulo de Frontin, na região central da cidade, quando receberam informações de que um carro roubado circulava pela região.

Os agentes realizaram um cerco ao automóvel, mas foram recebidos a tiros pelos criminosos. Houve confronto, um dos suspeitos foi ferido no tiroteio e preso pela polícia. O carro foi recuperado.

De acordo com a UPP, traficantes da favela do Morro dos Prazeres acompanharam a ação do alto do morro e atiraram contra os carros dos policiais, atingindo o passageiro do ônibus.

A vítima foi levada por agentes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, para onde também foi encaminhado o assaltante preso.

A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia, na Cidade Nova.