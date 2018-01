Paulo Barros deixa Mocidade Independente e fecha com a Portela

RIO - O carnavalesco Paulo Barros, que foi tricampeão do desfile das escolas de samba do Rio trabalhando na Unidos da Tijuca, em 2010, 2012 e 2014, deixou a Mocidade Independente, onde trabalhou no carnaval deste ano, e assinou com a Portela para o desfile de 2016.

O desligamento da Mocidade havia sido anunciado nesta terça-feira, 24, após uma reunião de Barros com o presidente de honra da Mocidade, Rogério de Andrade. A partir de então surgiram vários rumores quanto ao destino de Paulo Barros. Logo após o anúncio do resultado do desfile deste ano, quando a Mocidade ficou em sétimo lugar, Barros havia dito durante discurso que ficaria na escola de Padre Miguel (zona oeste do Rio).

Nesta terça-feira, 24, porém, comunicou o desligamento e horas mais tarde, já na madrugada de quarta-feira, 25, foi anunciado que o carnavalesco transferiu-se para a Portela.

A escola de Madureira, maior campeã do carnaval carioca com 21 títulos, ficou em quinto lugar no desfile deste ano.