Pedestre morre e dois PMs ficam feridos em tentativa de assalto

RIO - Um pedestre morreu e dois policiais militares ficaram feridos após tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira, 26, na Avenida Francisco Bicalho, no bairro Santo Cristo, na Região Portuária do Rio. O homem que faleceu foi atingido na cabeça por uma bala perdida quando atravessava a rua em direção ao ponto de ônibus. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto anunciaram o assalto a um sargento do Batalhão de Choque da PM, que reagiu. Houve troca de tiros, que se estendeu por alguns metros.

Além do pedestre, o sargento foi ferido por um disparo na barriga e um subtenente do 9º BPM (Rocha Miranda), que também passava pelo local, foi atingido de raspão na cabeça.

Os criminosos conseguiram fugir. Os dois militares foram encaminhados ao Hospital Central da PM, no Estácio, na zona norte do Rio. O pedestre morreu ainda no local.