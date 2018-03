Pelo segundo dia seguido, Forças Armadas atuam na Vila Kennedy

SÃO PAULO - Pelo segundo dia seguido, militares realizam uma operação na comunidade de Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 8.

A ação foi deflagrada pelo Comando Conjunto e pela Secretaria de Segurança Pública com a coordenação do Gabinete de Intervenção Federal.

Com um efetivo de 1.400 militares das Forças Armadas, a operação envolve cerco, estabilização dinâmica da área e reforço no patrulhamento ostensivo.

Segundo nota do Comando Militar do Leste, mandados de prisão podem ser cumpridos pela Polícia Civil, assim comoa retirada de barricadas.

Os militares atuam com apoio de blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia. Algumas ruas e acessos nas áreas daoperação poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados com restrições dinâmicas para aeronaves civis. As operações dos aeroportos.

Nesta quarta-feira, 7, os militares realizaram a mesma operação, porém com um efetivo menor, de 900 agentes.