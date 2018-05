Perícia vai analisar submetralhadoras da polícia em investigação da morte de Marielle

RIO - Todas as submetralhadoras HK-MP5 das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro serão submetidas a uma perícia técnica para saber se alguma delas foi usada no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março no Estácio (região central do Rio). A reconstituição realizada no último dia 10 permitiu ao peritos concluir que esse foi o tipo de arma usado no crime. Não há suspeita específica sobre algum policial.

As polícias do Rio tinham 71 metralhadoras desse modelo, de fabricação alemã. Onze delas pertencem ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar, e estão cedidas ao Tribunal de Justiça do Rio. As outras 60 submetralhadoras integravam o acervo da Polícia Civil, mas um levantamento realizado em 2011 constatou que cinco dessas armas haviam desaparecido, conforme a TV Globo divulgou na noite desta quinta-feira, 17. Procurada pelo Estado na noite desta quinta-feira, a Polícia Civil não se manifestou até as 22h30.