Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o desabamento de uma casa, na Rua Santos Filho, no Bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu nesta sexta-feira, 11, por volta das 12h30. Ainda não há informações sobre a causa do desabamento.