Pezão admite erro da PM em ação que matou menino no Alemão

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), admitiu nesta segunda-feira, 13, que a Polícia Militar cometeu um erro durante a ação que resultou na morte de Eduardo de Jesus, de 10 anos, baleado na cabeça no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, em 2 de abril.

Em entrevista concedida após um evento em Copacabana (zona sul), Pezão afirmou que “quem investigou foi a polícia, a própria PM apresentou esses policiais, viu pela localização que tinha tido um erro ali. Agora está se apurando, é lamentável, muito triste e mostra que a gente tem que cada vez continuar a treinar melhor, capacitar melhor os nossos policiais”. “É muito triste ver um garoto de 10 anos perder sua vida ali”, concluiu Pezão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, um laudo da Polícia Civil concluiu que o tiro que matou Eduardo partiu de um fuzil. O policial militar que é o principal suspeito de ter feito esse disparo iria prestar depoimento nesta segunda na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio, na Barra da Tijuca (zona oeste), mas não apareceu.

O depoimento ocorreria na semana passada, mas seu advogado apresentou atestado médico segundo o qual seu cliente estava abalado emocionalmente. A licença acabaria ontem, mas segundo a PM foi renovada por mais oito dias.