Pezão afasta secretário de Segurança e comunica intervenção às polícias do Rio

RIO - O secretário de Segurança, Roberto Sá, foi afastado nesta sexta-feira, 16, em consequência da intervenção federal que será decretada ainda hoje na área de segurança pública fluminense.

Em entrevista à Rede Globo, Sá disse que colocou seu cargo à disposição do governador Luiz Fernando Pezão (MDB) em consequência da intervenção federal no setor. “Entreguei o cargo. O novo gestor poderá colocar outra pessoa”, afirmou.

Sá fez, porém, um balanço positivo da ação das forças de segurança do Rio durante o carnaval deste ano, marcado por vários atos de violência que acabaram aprofundando a percepção de ausência de ação policial nas ruas. Segundo ele, os indicadores preliminares de criminalidade são melhores que os dos carnavais de 2015, 2016 e 2017. Mas reconheceu que a situação da segurança no Estado é difícil e queixou-se da falta de recursos.

“Quando conversei, a decisão (da União de intervir nas Polícias do Estado) já estava tomada”, contou Sá, que foi informado por Pezão, nesta sexta-feira, 16, de seu afastamento do comando da segurança por causa da intervenção.

O governador comunicou a intervenção à cúpula da área em reunião de manhã, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo estadual. O comandante da Polícia Militar, coronel Wolney Dias, e o chefe da Polícia Civil, delegado Carlos Leba, entre outras autoridades, também participaram do encontro.

Também serão afastados de seus postos, assim que a intervenção começar, os secretários de Administração Penitenciária, David Anthony Gonçalves Alves, e Defesa Civil, coronel-bombeiro Roberto Robadey Costa Júnior. Há divergências jurídicas sobre o início da validade do decreto de intervenção e o afastamento dos cargos: se assim que a medida for assinada pelo presidente Michel Temer ou se somente quando for aprovada pelo Congresso, que deve votar já na semana que vem.

O governador embarcou às 10h para Brasília, onde será assinado, pelo presidente Michel Temer, o decreto por meio do qual a União intervirá nas forças estaduais.

Uma reunião tensa, que acabou por volta de meia-noite da quinta-feira, 15, decidiu pela intervenção. Participaram do encontro o presidente Temer, ministros e representantes do Congresso, no Palácio da Alvorada.

Na prática, Pezão perderá todos os seus poderes sobre as corporações policiais. Um general do Exército, Walter Braga Neto, de perfil centralizador, assumirá o comando das Polícias Civil e Militar do Estado, possivelmente com poder para nomear seus comandantes e até prender seus integrantes.