Pezão atribui a bandidos ataques a ônibus no Estácio

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), disse que foram bandidos que atearam fogo a dois ônibus para protestar contra a morte de duas pessoas na favela, e não trabalhadores. "É uma reação do tráfico. Trabalhador não queima ônibus. Isso é coisa de bandido", disse.

"O cidadão de bem quer a polícia por perto, quer paz no seu bairro, na sua comunidade. É pelo cidadão de bem que o Estado está aperfeiçoando e vai avançar no processo de pacificação", declarou o governador. "Ocupamos e estamos com operações em toda aquela região e no Chapadão. Estamos com grandes operações previstas para continuar a combater a criminalidade. A polícia está atrás dos responsáveis."

Pezão afirmou que "não há território onde a polícia não entre". "O Estado está entrando nessas áreas com suas forças especiais de segurança e vamos continuar a ocupar os locais onde a violência tenta voltar."

O governador garantiu verbas para a segurança pública, a despeito da crise financeira do Estado. A Polícia Militar contratou 1.500 pessoas nos últimos três meses e a Policia Civil tem 750 agentes em fase de conclusão do curso de formação, afirmou.