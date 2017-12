Pezão continua internado com infecção

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), está internado desde a tarde de sábado no hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo (zona sul do Rio) em função de um quadro infeccioso. Ele buscou atendimento porque estava com febre alta, e os exames diagnosticaram sinusite.

Segundo nota divulgada pelo governo do Estado, Pezão ainda tem febre e passará por nova bateria de exames. O governador está no quarto e seu quadro clínico é estável, segundo a assessoria. Ainda não há previsão de alta.

No domingo, 13, durante o protesto realizado em Copacabana (zona sul), líderes do grupo Revoltados Online anunciaram que Pezão havia buscado atendimento em um hospital particular e não em uma unidade pública de saúde, e o público vaiou o governador.