Pezão diz que afetados por fogo em shopping terão linha de crédito

RIO - Após o incêndio de grandes proporções que atingiu o Shopping Nova América, em Del Castilho, na zona norte do Rio, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que será criada uma linha de financiamento para os prejudicados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A iniciativa já foi implantada em outras ocasiões. "Já fizemos isso em diversos episódios. Vamos usar o mesmo modelo para apoiar aquelas pessoas. Há muitos escritórios, que precisarão de suporte", disse.

Questionado sobre o valor a ser liberado e o modelo, não deu detalhes, disse apenas que a linha tem "liberação mais ágil". "A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Agência de Desenvolvimento têm um ritual já para essas ocasiões".

O governador disse que visitou o local na tarde deste segunda-feira, junto com o prefeito Eduardo Paes. Os prejuízos, segundo Pezão, ainda não foram estimados, o que deve ocorrer nas próximas 72 horas. "Está uma tristeza só", disse.

Pezão afirmou ainda que não foi possível entrar no local, que ainda tem muita fumaça. O governador também não soube informar que havia um seguro no local.

O fogo começou por volta de meio-dia de hoje em uma das lojas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h40 foi controlado. O local estava vazio no momento do incêndio.