PF apreende ao menos R$ 3,5 mi em operação contra o tráfico no Rio

Atualizada às 19h58

RIO - Quatro pessoas foram presas e cerca de R$ 4 milhões em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante uma operação promovida nesta quarta-feira, 24, em conjunto com a Polícia Civil e a Rodoviária Federal para desbaratar uma quadrilha de traficantes de drogas que agia no complexo do Salgueiro, o maior conjunto de favelas de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Também foram apreendidas armas e 51 quilos de cocaína. Não houve confronto e ninguém se feriu.

Cerca de R$ 3,5 milhões estavam guardados em três tonéis escondidos em um matagal no morro da Mangueira, na zona norte do Rio, perto da casa de Jorge Luís Reis, apontado pela polícia como tesoureiro da quadrilha que atua em São Gonçalo. Ele foi um dos quatro presos.

Na casa de Reis foram apreendidos quatro fuzis. Ele foi indiciado por lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas, mas, em depoimento à polícia, negou integrar a quadrilha e afirmou ter sido obrigado pelos traficantes a guardar o dinheiro. O esconderijo seria usado desde 2008 e o dinheiro, segundo a polícia, seria uma reserva mantida pela quadrilha.

O líder da quadrilha é Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, que desde 2008 está preso no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu (zona oeste do Rio). Embora detido, ele continua comandando o tráfico no Salgueiro, que rende R$ 1 milhão por mês à quadrilha, segundo a investigação da PF. A instituição pretende pedir a transferência do traficante para um presídio federal.

Os R$ 500 mil apreendidos em São Gonçalo estavam na casa do engenheiro ambiental Luis Henrique Ventura Ferreira. Detido, ele responderá por lavagem de dinheiro.

Os 51 quilos de cocaína e uma pistola foram descobertos numa casa situada no complexo do Salgueiro. Um casal foi preso e vai responder por tráfico de drogas.