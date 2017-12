PF apreende quase 1,2 mil munições de fuzil na Ponte Rio-Niterói

RIO - Quase 1,2 mil munições de fuzil foram apreendidas no fim de semana pela Polícia Federal (PF) na Ponte Rio-Niterói. O material apreendido, de acordo com a PF, era transportado por um homem de 26 anos, morador de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, que não teve o nome divulgado. Também foram apreendidos com ele 200 gramas de cocaína.

A prisão, divulgada na manhã desta segunda-feira, 1º, partiu de uma denúncia no sábado sobre "possível movimentação de armas e munições da cidade do Rio de Janeiro para São Gonçalo", informou a PF. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, os policiais federais fizeram barreira e, no início da noite, o carro foi identificado.

"Autuado por porte de entorpecentes e porte de munição de calibre restrito, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado e pode ser condenado a pena que varia de 3 a 6 anos de reclusão. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas", informou a PF.