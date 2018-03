Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e Força Tarefa da Superintendência no Rio de Janeiro apreenderam no final da manhã deste sábado, 11, uma tonelada de maconha, que estavam armazenadas em um caminhão, na Rodovia Rio-Petrópolis, altura do pedágio. Segundo a PF, a droga vinha de Minas Gerais mas o destino ainda é desconhecido. Duas pessoas foram presas.