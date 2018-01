PF faz apreensão recorde de Ecstasy no Rio

A maior apreensão do ano de drogas sintéticas e também de LSD E Skank foi realizada pela Polícia Federal, na quarta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Os agentes constataram a existência dos quando a bagagem do estudante de Publicidade José Luiz Aromitz , de 26 anos, passava pelo equipamento de Raio X. Aromitz havia acabado de desembarcar naquele aeroporto, vindo de Amsterdã, na Holanda. Numa mala foram encontrados 41 mil comprimidos de ecstasy, cerca de 18 mil selos com micropontos de LSD e uma quantia pouco superior a 300 gramas de Skank. Ao ser flagrando pelos agentes, o estudante preferiu assumir a autoria do tráfico internacional a entregar quem o teria contratado para trazer toda essa droga. Por isso, ele foi autuado em flagrante e recolhido à carceragem da Superintendência da PF, no Rio.