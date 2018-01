Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Policiais federais de Nova Iguaçu, no Rio, deram início na manhã desta quinta-feira, 27, a uma operação em vários pontos da Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com o objetivo de desarticular uma quadrilha formada por policiais militares acusados de explorar o fornecimento clandestino de sinais de TV a cabo no município. A PF ainda não tem informações sobre número de presos.