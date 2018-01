PF prende 25 por tráfico em bairro de classe média no Rio

Pelo menos 25 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 18, no Rio de Janeiro, durante a Operação Naufrágio, da Polícia federal. O grupo é acusado de vender drogas em bairros de classe média da capital fluminense. Ao contrário do que havia sido informado no início da manhã pela Polícia Federal, a operação é feita apenas no Rio e não nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O objetivo da operação é desmembrar uma organização criminosa composta por traficantes de drogas ilícitas com atuação na zona sul do Rio, principalmente nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargem Grande. A PF conseguiu também identificar vários narcotraficantes e rastrearam todo o caminho feito pelo material entorpecente desde a sua entrada no Brasil, via Foz do Iguaçu e Ponta Porá, até os "consumidores finais". Texto alterado às 11h05 para acréscimo de informações.