PF prende cinco por tráfico de armas no Rio de Janeiro

Cinco pessoas de uma quadrilha especializada em tráfico de armas foram presas pela Polícia Federal do Rio de Janeiro no domingo, 9, em uma operação que resultou também na apreensão de um carregamento de armas. Adriel José Taparo, conhecido como Cabeça e líder do grupo, foi preso na Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Ele já havia prestado depoimento à CPI do Tráfico de Armas, segundo a Polícia Federal. Em outras localidades, foram capturados outros quatro integrantes do grupo, entre eles um ex-guarda municipal do Rio; Carlos Caetano Gonçalves atuava como distribuidor da quadrilha. No município mineiro de Lima Duarte, 23 pistolas, dois fuzis, 75 granadas, três submetralhadoras e 656 cartuchos de fuzil foram recolhidos.