Piloto de parapente morre em acidente na zona sul do Rio

Atualizado às 19h.

RIO - Em tarde de ventos fortes na zona sul do Rio, a queda de um speed fly, tipo de parapente de alta velocidade, na Pedra Bonita, na Gávea, provocou a morte do piloto Tiago Amorim Cobra, de 48 anos. Segundo informação do Corpo de Bombeiros, ele morreu no local.

O corpo foi resgatado por helicóptero dos Bombeiros, vinte metros abaixo da rampa de onde Tiago pulou. O acidente aconteceu por volta das 15h deste domingo, 9. Tiago costumava publicar no Facebook vídeos e fotos de voos de speed fly. A última publicação foi na sexta-feira, 7.