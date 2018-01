Piloto morre em queda de ultraleve no Rio

Um ultraleve caiu na tarde deste sábado, 27, no Autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O piloto Arides Al Bizzati, único ocupante da aeronave, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 14 horas de sábado, quando o ultraleve bateu numa das arquibancadas do Autódromo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar no local, Bizzati já estava morto. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, na zona oeste, que investiga as causas do acidente. Os peritos estiveram no local, mas ainda não sabem precisar o que pode ter causado o acidente. Até domingo à tarde, o corpo de Bizzati continuava no Instituto Médico-Legal à espera de que um familiar fizesse a identificação e liberasse o corpo para ser enterrado.