PM apreende uma tonelada de drogas em favela da zona sul do Rio

RIO - A Polícia Militar apreendeu cerca de uma tonelada de drogas na favela Pavão-Pavãozinho, situada na divisa entre Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio, no início da tarde desta terça-feira, 25.

As drogas foram localizadas com auxílio dos cachorros farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que foi à favela para auxiliar no patrulhamento ostensivo e preventivo, atendendo determinação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

A Polícia Militar não esclareceu onde as drogas estavam escondidas. Ao todo foram recolhidos 1.680 pinos de cocaína pequenos, 206 pinos de cocaína grandes e 300 trouxinhas de maconha.

A PM também apreendeu quatro armas, uma coronha de fuzil e quatro radiotransmissores. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea).