PM de folga é morto na Praia do Recreio, no Rio

RIO - O cabo William Ferreira da Silva, de 40 anos, que trabalhava no 3º Batalhão da Polícia Militar, no Méier (zona norte do Rio) e estava de folga nesta terça-feira, 19, foi assassinado por dois homens enquanto caminhava pelo calçadão da praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, por volta das 11 horas. Os criminosos fugiram e não haviam sido identificados até a noite desta terça.

O PM havia acabado de jogar futevôlei na areia, na altura do quiosque 10, e caminhava até sua motocicleta, estacionada na orla. Foi quando dois homens passaram em uma moto, usando capacetes, e atiraram várias vezes, causando pânico entre todos os que testemunharam a ação criminosa.

Silva foi atingido por quatro disparos e morreu no local. A dupla fugiu sem ser identificada.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.