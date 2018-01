PM de UPP é baleado em confronto no Complexo do Alemão

RIO - Um policial militar foi ferido durante um tiroteio no Morro do Alemão, no conjunto de favelas do mesmo nome, situado na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 16. Por volta de 20h, de acordo com a assessoria de imprensa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), policiais foram recebidos a tiros por criminosos armados em uma localidade conhecida como Largo da Pedra.

O PM, lotado na UPP do Morro do Alemão, foi baleado na perna e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e transferido depois para o Hospital Central da PM, no Estácio, ambos na zona norte. O estado de saúde dele é estável. A ocorrência foi registrada na 45ª DP (Alemão).

Há uma semana, um policial militar da UPP da Fazendinha, também no Complexo do Alemão, teve morte encefálica constatada após ter sido baleado no sábado, 7. Anderson Fernandes Cruz, de 34 anos, era lotado na UPP da qual fazia parte desde o ano passado.