PM de UPP morre após tiroteio com traficantes na zona norte do Rio

Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Andaraí morreu e outro ficou ferido em uma troca de tiros com traficantes na localidade do Cruzeiro, na zona norte do Rio.

O tiroteio aconteceu minutos antes de o expediente terminar. Alex Amâncio, de 35 anos, foi atingido com um tiro na testa. Ele estava lotado na UPP do Andaraí havia seis meses.

O outro policial, identificado como Barbosa, passa por cirurgia no Hospital Federal do Andaraí.