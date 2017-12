PM de UPP na zona norte do Rio é baleado

RIO - Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, foi baleado durante patrulhamento na tarde desta sexta-feira, 8. Segundo a PM, o militar, que não teve o nome revelado, foi atingido de raspão no braço e encaminhado ao hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, onde foi medicado e liberado.

Ainda de acordo com a polícia, militares da UPP São João faziam patrulhamento de rotina quando encontraram "um grupo de suspeitos que efetuou disparos contra a guarnição, por volta de 16h, na localidade da Matinha". Os policiais revidaram e os criminosos fugiram. Ninguém foi preso e o caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia, no Engenho Novo.

A UPP do Morro São João foi instalada em 31 de janeiro de 2011.