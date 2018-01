PM do Rio prende suspeito de liderar rebelião no RN

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, durante blitz na madrugada desta terça-feira (2) um dos responsáveis pela rebelião no presidio de Alcaçuz, região meropolitana de Natal, no mês de janeiro. Wildson Alves da Silveira foi abordado por policiais militares na Linha Vermelha, zona norte da cidade.

#BPVE, durante PTR na Linha Vermelha abordou 1 veiculo e apreendeu foragido do Rio Grande do Norte; Wildson Alves da Silveira. #PMERJ pic.twitter.com/LdEd2uRSWp — PMERJ (@PMERJ) 2 de maio de 2017

O presidiário, que estava foragido, é um dos resposáveis por comandar a rebelião ocorrida em Alcaçuz no início do ano, uma das mais sangrentas entre as diversas revoltas ocorridas no Brasil, no primeiro mês de 2017. No motim, iniciado por conflitos entre filiados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Sindicato do Crime, acabou com um saldo de 26 mortos, além de uma onda de violência que se espalhou pela região metropolitana de Natal.