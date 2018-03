A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira (21), uma homenagem ao patrono Joaquim José da Silva Xavier. As festividades aconteceram nas escadarias do Palácio Tiradentes, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro da cidade.

