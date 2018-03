PM do RJ flagrado com cocaína e munição no Mato Grosso do Sul

Um Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, que viajava em um veículo pela Rodovia BR-267, no Mato Grosso do Sul, acompanhado pela esposa, foi detido na manhã deste domingo, 12, com 574 munições e 1,5 kg de pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu às 9 horas, no km 579, onde fica o Posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Guia Lopes da Laguna, durante fiscalização de rotina. Alexandre Correa Damião da Silva, de 44 anos, que estava acompanhado por Esther Macedo Ferreira, de 39 anos, demonstrou nervosismo e não foi convincente ao declarar os motivos da viagem, o que levantou a suspeita por parte dos Policiais Rodoviários Federais, que iniciaram uma minuciosa revista no veículo. Foram encontradas 574 munições, sendo 499 de calibre .380, 50 do calibre 38 e 25 do calibre 36, que estavam escondidas embaixo do pneu sobressalente (estepe). A droga estava armazenada dentro de pneus de bicicleta no interior do pneu estepe. Alexandre declarou que o veículo é locado e que pegou a munição e entorpecente no município paraguaio de Pedro Juan Caballero (divisa com Ponta Porã, no Brasil). A munição propositalmente mais exposta era para tirar o foco em caso de fiscalização do veículo, já que é instrutor de tiro e 3º Sargento PM, lotado no Batalhão de Choque do Estado do Rio de Janeiro, e que levaria o entorpecente para um amigo que pagaria R$ 3 mil pelo transporte da droga, e que a esposa acompanhando também serviria para não chamar a atenção.