Policial e adolescente são feridos durante tiroteio no Rio

RIO - Um adolescente de 17 anos e um policial militar ficaram feridos durante um tiroteio no Morro da Mineira, no complexo de São Carlos, na região central do Rio, por volta do meio-dia desta quarta-feira, 24. Nenhum deles corre risco de morte. O local tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 17 de maio de 2011.

Os policiais faziam uma operação na comunidade quando ocorreu o tiroteio. Ainda não se sabe se o adolescente participava do confronto com os policiais ou foi vítima de uma bala perdida.

O policial, atingido por um tiro de raspão no braço, foi atendido no Hospital Central da Polícia Militar e submetido a uma cirurgia. O adolescente foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não há detalhes sobre seus ferimentos.