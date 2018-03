PM é assassinado em festa de rua na Ilha do Governador

Um policial militar foi identificado por bandidos e morto em uma festa de rua na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Doze pessoas ficaram feridas no tiroteio, entre elas uma criança de oito anos. O caso aconteceu três dias depois do secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, afirmar que o planejamento das ações policiais diminuirá as mortes dos agentes no Estado. A declaração foi feita a deputados estaduais na CPI da Assembléia Legislativa do Rio, que investiga a morte de policiais. O soldado Cristiano Martins dos Santos, de 26 anos, lotado no 15º Batalhão da Polícia Militar de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), estava em uma festa na localidade do Cocotá, em frente ao Morro do INPS, quando bandidos locais o identificaram e atiraram. Santos reagiu, mas foi baleado no tórax e morreu no Hospital Paulino Werneck. O crime ocorreu por volta das 1h30 desta segunda, de acordo com a polícia. Testemunhas relataram que houve pânico e correria no momento do tiroteio. Até as 18h30 desta segunda, dos 12 feridos, apenas dois continuavam internados. O menino M.B.S., de 8 anos, estava com a mãe na festa e foi baleado nas costas. O tiro atingiu o pulmão da criança, que estava em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste. L.S.P., cuja idade não foi revelada, foi atingida nas nádegas e não corria risco de morte, mas continuava internada no Hospital Salgado Filho, na Penha (zona norte). O delegado da 37ª Delegacia de Polícia, Manuel Fernando Paredes, ouviu um dos feridos liberados e disse que a autoria do crime não está definida, mas dois traficantes do Morro do INPS, conhecidos como "Fabel" e Cabeça", estão sendo procurados. "Todos os outros feridos serão ouvidos. Estamos em busca de baleados nos hospitais, pois o PM pode ter atingido um dos bandidos", disse o delegado. Granada Em outro bairro da zona norte, no Jardim América, quatro bandidos reagiram a abordagem policial e jogaram uma bomba de fabricação caseira contra uma viatura da Polícia Militar, na madrugada desta segunda. O artefato não explodiu e foi detonado pela manhã pelo Esquadrão Anti-Bombas. Os policiais reagiram a tiros, mas os criminosos fugiram. Não houve feridos.