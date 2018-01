PM e militar do Exército são mortos a tiros na zona oeste do Rio

RIO - Um policial militar reformado e um militar do Exército foram mortos a tiros na noite de ontem, 14, em Realengo, na zona oeste do Rio. Foram roubados pertences das vítimas e o carro do policial, que foi encontrado depois carbonizado e batido em um poste em Bangu, também na zona oeste.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que as vítimas estavam em frente à residência do policial quando quatro homens encapuzados desceram de um carro atirando. Os dois morreram no local. A PM não divulgou os nomes do policial e do militar.

A ocorrência foi atendida por policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar (Bangu) e as investigações serão feitas pela Delegacia de Homicídios (DH).