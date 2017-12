O cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Eduardo Deniz da Silva, de 40 anos, foi morto na noite desta quinta-feira, 7, quando participava de uma ação contra assaltantes na região do Viaduto de Benfica, zona norte da cidade. Ele é o 125º policial militar morto no Estado neste ano.

Segundo a PM, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/Mandela receberam um chamado sobre duas pessoas que teriam roubado passageiros de um ônibus na região. Os agentes fizeram um cerco na Avenida Dom Hélder Câmara e, no momento da abordagem, foram atacados pelos assaltantes.

O cabo foi atingido no rosto e chegou a ser socorrido para o Hospital Central do Exército, em Benfica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava há sete ano na corporação e deixa esposa e filho.

A PM pede por informações, e oferece recompensa, que ajudem a encontrar os responsáveis pelas mortes dos policiais. A denúncia pode ser feita anonimamente.

Colabore com informações que levem à prisão dos criminosos envolvidos na morte do CB Eduardo. O seu anonimanto é garantido! @DDalertaRio pic.twitter.com/a3bim9D7gv — PMERJ (@PMERJ) December 8, 2017

