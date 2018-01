PM é morto em tentativa de assalto em frente à Uerj

RIO E SÃO PAULO - Um policial militar foi morto por assaltantes na manhã desta quinta-feira, 16, em frente ao câmpus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no Maracanã, zona norte da capital fluminense.

De acordo com o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Renato César Jorge Cardoso, de 47 anos, conduzia uma motocicleta quando foi abordado por outros dois homens, também em uma moto, ao parar em um sinal de trânsito na Rua São Francisco Xavier, uma das principais do Maracanã. Os criminosos dispararam tiros contra o PM e fugiram.

A PM faz buscas na região e o local está isolado para início da investigação da Polícia Civil. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios.