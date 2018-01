Policial militar e mulher são baleados em assalto no Rio de Janeiro

RIO - Um policial militar e uma mulher foram baleados na manhã desta quarta-feira, 22, durante um assalto a um veículo com carga de cigarros no bairro de Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier), criminosos renderam os seguranças do caminhão, mas foram surpreendidos por policiais que realizavam patrulhamento de rotina na Rua Francisco Zieze.

O policial militar Alan Carvalho Martins e Camila Pereira Marciel Henriques foram atingidos na troca de tiros e levados ao Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Martins está lúcido e seu estado de saúde é estável. Já Camila passava por uma cirurgia e até as 12h não havia informações sobre seu estado de saúde.