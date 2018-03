PM faz megaoperação em favelas do Rio de Janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro mobiliza 500 homens em uma grande operação contra o tráfico de drogas na zona oeste da capital fluminense na manhã desta sexta-feira, 10. Desde a madrugada, policiais de 11 batalhões ocupam as favelas Vila Aliança, Taquaral, Coréia e Rebu, com o apoio de sete carros blindados, os chamados caveirões, 90 veículos e até uma ambulância. Segundo a PM, a operação foi planejada há meses com base em levantamento de fotos aéreas com o objetivo de cumprir oito mandados de prisão contra integrantes da quadrilha do tráfico local. Houve rápido tiroteio na chegada dos policiais na região da Vila Aliança, na Estrada do Taquaral. Nesta manhã, os agentes trabalham na retirada de barreiras instaladas nas ruas próximas à Estrada do Engenho, na mesma favela. Porém, não havia informações sobre presos. Roubo de cargas Em outra operação, dessa vez da Polícia Civil, cerca de 40 agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) ocuparam a Favela Pára-Pedro, em Colégio, na zona norte. O objetivo da ação é combater o roubo de cargas. Os policiais, que contaram com a cobertura de um helicóptero da polícia, foram recebidos a tiros na favela e dois supostos bandidos morreram no tiroteio. Seis pessoas foram presas, suspeitas de integrar a quadrilha que controla o tráfico de drogas no local. Os policiais chegaram à casa do chefe do tráfico, mas ele escapou. Apesar disso, cinco carros roubados foram recuperados e policiais apreenderam armas e drogas. A favela Pára-Pedro é considerada o maior destino de cargas roubadas no Rio. Segundo policiais da DRFC, devido ao enfraquecimento do tráfico de drogas, os traficantes locais atacam caminhões do Ceasa, próximo da comunidade, e dividem parte da carga com a comunidade para evitar denúncias.