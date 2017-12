PM intensifica busca por Fat Family, resgatado em hospital

RIO - A Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza, na manhã desta terça-feira, 21, buscas pelo traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, e pelos criminosos que o resgataram na madrugada deste domingo, 19, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Vinte e oito batalhões de Polícia Militar estão envolvidos na operação, realizada em 40 favelas do Rio.

Um dos focos é a Favela Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio, onde Fat Family foi preso, há cerca de uma semana, e ferido no rosto. A ação também tem o objetivo de prender criminosos que vêm praticando roubos e latrocínios na Região Metropolitana do Rio.

Nesta segunda-feira, 20, a polícia realizou a mesma operação, mas não identificou nenhum dos envolvidos no resgate. Fat Family é apontado pela polícia como chefe do tráfico na Favela Santo Amaro. Ele é irmão de Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, e um dos líderes do Comando Vermelho (CV).