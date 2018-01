PM lança bombas de efeito moral em confronto na zona sul

RIO - Um confronto entre moradores do Morro Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade terminou com bombas de efeito moral e spray de pimenta lançados pelos policiais militares. A UPP do Santa Marta foi a primeira instalada no Estado, em dezembro de 2008, e é considerada uma das mais estáveis.

A confusão começou no fim da noite deste domingo, 8, quando policiais abordaram dois homens na favela. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, ambos estavam em "atividade suspeita". Moradores protestaram contra a ação policial. Ainda segundo a coordenadoria, eles atiraram objetos contra os policiais.

Não há informação sobre feridos. O policiamento foi reforçado no local. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo).