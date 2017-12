PM mata 4 supostos criminosos durante operação na zona oeste do Rio

RIO - Quatro supostos criminosos foram mortos por policiais militares na manhã desta quarta-feira, 31, em confronto em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. As mortes aconteceu durante ação da Polícia Militar na Favela do Rola, dominada por traficantes de drogas.

Em represália às mortes, a Avenida Cesário de Melo, vizinha à favela e ao conjunto habitacional Cesarão, foi interditada por dezenas de pessoas, que incendiaram pneus e madeiras. A PM informou que bandidos armados com fuzis deram apoio à interrupção do trânsito.

A versão da PM é a de que, ao chegar à Favela do Rola, a equipe policial foi recebida a tiros e reagiu, baleando quatro homens. Os feridos foram levados para o Hospital Pedro II, onde morreram. Com eles, a PM informou ter apreendido um fuzil, duas pistolas, uma granada e drogas. Entre os mortos estaria o chefe do tráfico na Rola, conhecido como Jeremias.