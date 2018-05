PM morre durante tentativa de assalto em Botafogo, zona sul do RJ

SÃO PAULO - Um policial militar morreu na noite de quarta-feira, 16, durante uma tentativa de assalto no bairro do Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ele é 49.º PM morto no Estado do RJ em 2018.

Segundo informações da Polícia Militar, o 2.º BPM foi acionado para verificar uma ocorrência na região, onde encontraram Rafael Silva Estevão, de 34 anos, morto por disparo de arma de fogo. Em São Paulo, em menos de 12 horas, policiais à paisana foram mortos na zona sul.

A corporação disse que as informações preliminares indicam que criminosos em um carro anunciaram o roubo, atiraram em Estevão e fugiram. A Delegacia de Homicídios foi acionada para investigar o caso.

Com profundo pesar, a #PMERJ lamenta a morte do Cb Estevão, do CECOPOM, na noite de ontem (16/05), durante uma tentativa de assalto, em #Botafogo. Com ele, infelizmente, o número de policiais militares mortos em ações violentas chega a 50, neste ano.#Luto pic.twitter.com/yj1w7ilAuy — PMERJ (@PMERJ) May 17, 2018

Estevão estava na corporação desde 2012 e fazia parte do Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom).

OTT-RJ Informa: Disparos ouvidos há pouco em Botafogo, nas proximidades da 19 de Fevereiro. Atenção na região. — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) May 17, 2018

Na quarta-feira, o sargento Robert Nogueira de Almeida, de 42 anos, foi morto no bairro de Cascadura, zona norte do Rio. Ele estava em uma motocicleta a caminho do trabalho quando criminosos em outra moto anunciaram um assalto e dispararam contra ele.

