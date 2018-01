PM prende suspeito de invadir fórum e líder do tráfico no subúrbio

RIO - Dois homens procurados pela polícia foram presos por agentes do Batalhão de Choque na manhã desta segunda-feira, 30, durante operação no Morro da Pedreira, em Costa Barros, no subúrbio do Rio.

Conhecido como Bebezão, Jhonny Luís da Silva é apontado como um dos chefes o tráfico no Morro da Pedreira. Ele ficou conhecido por ter sido resgatado por 15 homens armados em novembro do ano passado , quando estava sob custódia no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O criminoso tinha sido baleado durante uma tentativa de roubo de carga de cigarros.

Também preso nesta segunda-feira na mesma favela, Marcos Vinícius de Castro Ferreiras, conhecido como Soca Nela, é suspeito de participar da invasão ao Fórum de Bangu, em outubro de 2013 . Na ocasião, um policial militar e um menino de 8 anos que passava no local morreram durante a troca de tiros.

Segundo o comandante do Batalhão de Choque, tenente coronel Ranulfo Brandão, os dois suspeitos já tinham mandados de prisão expedidos. Durante a operação, também foram apreendidos três carros e seis motos.